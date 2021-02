Die chinesische Raumsonde Tianwen-1 hat die Umlaufbahn des Mars erreicht.

Der Eintritt in den Orbit nach sieben Monaten Flugzeit sei erfolgreich verlaufen, teilte die nationale Raumfahrtbehörde in Peking mit. Die Sonde soll nun den Planeten umkreisen und kartographieren. Im Mai soll dann ein Rover auf dem Mars aufsetzen. Wenn das gelingt, wäre China nach den USA das zweite Land, dem eine Landung auf dem Planeten gelingt.



Erst gestern hatten die Vereinigten Arabischen Emirate die Ankunft ihrer Raumsonde Al-Amal in der Mars-Umlaufbahn gemeldet, schon kommende Woche wird dort eine Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.