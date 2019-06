Nach 204 Tagen an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind drei Astronauten heute früh wieder auf die Erde zurückgekehrt.

In einer Sojus-Kapsel landeten ein Astronaut aus Kanada, eine Kollegin aus den USA und ein Kosmonaut aus Russland sicher in der Steppe Kasachstans. Drei andere Besatzungsmitglieder blieben an Bord der ISS.