Erstmals befindet sich ein Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der Internationalen Raumstation.

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, dockte die Sojus-Kapsel sechs Stunden nach ihrem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur an der ISS an. An Bord waren der 35-Jährige Hassa al-Mansuri sowie eine Astronautin aus den USA und ein Astronaut aus Russland.



Vor Hassa al-Mansuri gab es erst zwei Raumfahrer aus arabischen Staaten - 1985 aus Saudi-Arabien und 1987 aus Syrien.