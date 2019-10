Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt sind zur Stunde zwei Frauen an der Raumstation ISS in einem Außeneinsatz.

Das sei ein wichtiger Meilenstein für die Raumfahrt, erklärte die Nasa. Die US-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir sollen an der Außenwand der Raumstation einen Stromregler ersetzen.



Bisher haben 15 Raumfahrerinnen Außeneinsätze absolviert. Einen rein weiblich besetzten Einsatz gab es zuvor nicht.