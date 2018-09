Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa soll als erster Weltraumtourist des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zum Mond fliegen.

Geplant ist, dass der 42-jährige an Bord des Raumschiffs "Big Falcon Rocket" den Mond umrundet und dann wieder zur Erde zurückkehrt. Maezawa tritt die Mission allerdings nicht allein an: Er lädt bis zu acht Künstler aus aller Welt zu dem Flug ein. Der Japaner will sie nach eigenen Worten damit zu neuen Kunstprojekten inspirieren.



Die Reise soll eine Woche lang dauern, der Start ist in fünf Jahren geplant. Das Raumschiff ist allerdings noch nicht fertig gebaut: Die Entwicklung wird nach Angaben von SpaceX-Chef Elon Musk etwa 5 Milliarden Dollar kosten. Vor dem Start ins All soll "Big Falcon Rocket" ausgiebig getestet werden.