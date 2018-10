In der Nacht hat eine europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Merkur begonnen.

Eine Trägerrakete vom Typ Ariane 5 mit der Raumsonde BepiColombo an Bord hob vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach Berechnungen der europäischen Weltraumorganisation Esa erreicht die Sonde den Merkur im Dezember 2025. Am Ziel sollen sich zwei Satelliten von der Sonde trennen und den Merkur auf unterschiedlichen Umlaufbahnen erforschen.



Namensgeber der Mission, die rund zwei Milliarden Euro kostet, ist der italienische Mathematiker Bepi Colombo, der Grundlagen für eine Flugbahn zum Merkur berechnet hatte.