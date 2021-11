Der Flug des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS ist erneut verschoben worden.

Wegen eines - wie es heißt - kleineren medizinischen Problems eines der Crew-Mitglieder könne der Start nicht am Mittwoch sondern frühestens am Samstag erfolgen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Maurer und seine drei Kollegen fliegen mit einer "Crew Dragon" der Raumfahrtfirma Space-X von Elon Musk von Cape Canaveral aus ins All. Der 51-Jährige soll etwa sechs Monate auf der ISS bleiben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.