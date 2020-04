Eine russische Raumkapsel hat rund 2,5 Tonnen Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS geliefert.

Der Transporter mit Wasser, Treibstoff und Ausrüstung für Experimente war nach Angaben der russischen Weltraumbehörde vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Auch der 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland spielte eine Rolle. Russische Staatsbürger schickten Bilder und Namen ihrer im Krieg gestorbenen Verwandten mit ins All.



Zum Schutz vor dem Corona-Virus waren sowohl die Ladung als auch die Innenflächen der Kapsel vor dem Start desinfiziert worden. An Bord der ISS befinden sich zur Zeit zwei russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut.