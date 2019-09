Die zwischenzeitlich verloren gegangene indische Raumsonde "Vikram" ist auf der Mondoberfläche entdeckt worden.

Dies teilte die indische Raumfahrtagentur in Bengaluru mit. Allerdings sei unklar, in welchem Zustand sich die Sonde befinde. Es gebe auch weiterhin keinen Kontakt zu "Vikram".



Der Kontakt war am Freitag zwei Kilometer über der Mondoberfläche abgerissen. Eigentlich sollte die Sonde am Südpol des Mondes landen, die Region kartieren, den Boden analysieren und nach Wasser suchen. Indien wollte nach den USA, der Sowjetunion und China das vierte Land sein, dem eine kontrollierte Landung auf dem Mond gelingt.