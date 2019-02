Israel hat erstmals eine Raumsonde zum Mond geschickt.

Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida startete in der Nacht eine Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX. Die Sonde soll am 11. April auf dem Mond landen. Es wäre nicht nur die erste israelische Sonde, sondern das erste privat finanzierte Weltraumgefährt auf dem Mond überhaupt. Die Mission kostet rund 100 Millionen US-Dollar. Israel könnte nach Russland, den USA und China das vierte Land werden, das erfolgreich auf dem Mond landet. Eine Zeitkapsel in der Sonde enthält CDs mit Kinderbildern, israelischen Symbolen, Erinnerungen eines Holocaust-Überlebenden und einer Bibel. An Bord der Rakete befanden sich neben dem Mondlander aus Israel ein Kommunikationssatellit für Indonesien und ein kleines Forschungsraumfahrzeug der US-Luftwaffe.