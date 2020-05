Japan hat ein Frachtraumschiff auf den Weg zur Internationalen Raumstation gebracht.

Am Morgen hob eine Trägerrakete vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima im Süden des Landes. Der Transporter "Konotori 9" soll am 25. Mai an die ISS andocken. An Bord befinden sich Lebensmittel, Instrumente für Experimente und weitere Versorgungsgüter für die Astronauten.



Für den Frachter ist es die letzte Mission. Nach mehreren Wochen soll er die Raumstation wieder verlassen und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen.