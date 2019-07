Mit einigen Tagen Verzögerung hat der Satellit "LightSail 2" sein großes Sonnensegel aufgefaltet.

Der Satellit hat eine große Mission: Er soll beweisen, dass man Raumschiffe mit der Kraft der Sonne antreiben kann. Seit rund einem Monat ist er in der Erdumlaufbahn unterwegs. Es ist 32 Quadratmeter groß und ultradünn, der Satellit selbst wiegt um die fünf Kilo. So soll LightSail 2 mindestens einen Monat lang um die Erde segeln. Aus dem Kontrollzentrum soll auch die elliptische Umlaufbahn gezielt verändert werden. Die Mission ist privat und zu großen Teilen durch Crowdfunding finanziert. Auf der Seite der Planetary Society kann man sehen, wo sich der Satellit gerade befindet.



Die US-amerikanische Weltraumbehörde Nasa hatte ähnliche Missionen gestrichen, will aber im nächsten Jahr eine Raumsonde mit Sonnensegel zu einem erdnahen Asteroiden schicken.