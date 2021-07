Amazon-Gründer Bezos hat erfolgreich einen privat finanzierten Passagierflug ins Weltall absolviert.

Gemeinsam mit drei Mitreisenden hob er mit einer Rakete seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin vom Startpunkt in einem texanischen Wüstengebiet ab und erreichte die Schwerelosigkeit. Rund zehn Minuten später landete Bezos an Bord einer Raumkapsel wieder auf der Erde. Begleitet wurde der Milliardär von seinem Bruder, einer 82-jährigen früheren US-Pilotin und ein 18-Jährigem aus den Niederlanden, dessen Vater ihm das Ticket geschenkt hatte.



Der Flug fand am Jahrestag der ersten Mondlandung 1969 statt. Erst vor neun Tagen war der britische Milliardär Branson mit seinem privaten Shuttle ins All geflogen. Auch Tesla-Chef Musk plant kommerzielle Weltraumflüge.



Die Milliardäre erhoffen sich mit den Flügen einen Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus. Kritiker werfen ihnen vor, ohne Rücksicht auf das Klima und weitgehend ohne wissenschaftliche Forschungsinteressen sehr viel Geld zu verschwenden.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.