Der Nasa-Roboter "InSight" ist erfolgreich auf dem Mars gelandet.

"InSight" war rund ein halbes Jahr lang unterwegs. Zielort war eine Ebene nördlich des Mars-Äquators. Bisher gelang es nur den USA, funktionierende Forschungsrover auf dem Mars abzusetzen, da eine sanfte Landung auf der Marsoberfläche als sehr schwierig gilt. Zuletzt hatte die Nasa 2012 dort den Erkundungsroboter "Curiosity" abgesetzt.



Anders als "Curiosity" kann der 360 Kilogramm schwere Roboter "InSight" nicht rollen, sondern bleibt am Landungsort. Er soll mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen. Ein in Deutschland entwickeltes Gerät soll sich bis zu fünf Meter tief in den Boden bohren. Die Mission kostet umgerechnet rund 650 Millionen Euro und soll zwei Jahre lang dauern.