Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll heute der Rover "Perseverance" der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf dem Mars landen.

Zielort ist ein ausgetrockneter See namens "Jezero Crater". Der Roboter soll dort nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und das Klima sowie die Geologie des Planeten erforschen. "Perseverance" war Ende Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet. An Bord hat der Roboter von der Größe eines Kleinwagens unter anderem mehrere wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser.



In der vergangenen Woche waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China erfolgreich in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. Das chinesische Raumschiff "Tianwen" soll in zwei bis drei Monaten ebenfalls auf dem Mars landen.

