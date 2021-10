Wegen schlechter Wetterverhältnisse hat die Nasa den geplanten Flug des deutschen Astronauten Matthias Maurer ins Weltall verschoben.

Die Mission sei nun für Mittwoch geplant, erklärte die US-Raumfahrtbehörde. Maurer soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur internationalen Raumstation gebracht werden, zusammen mit zwei Astronauten und einer Astronautin aus den USA. Der 51-Jährige wird damit der zwölfte Deutsche im All sein und der vierte auf der ISS. Die Nasa setzt für den Flug eine Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ein.



Maurer soll in der Zeit auf der ISS 150 Experimente durchführen. Unter anderem trägt er einen speziellen Trainingsanzug. Der verpasst ihm kleine elektrische Impulse, um zu verhindern, dass sich seine Muskeln in der Schwerelosigkeit abbauen.



Hier finden Sie ein Interview mit Matthias Maurer aus der Sendung "Forschung Aktuell" im Deutschlandfunk.

30.10.2021