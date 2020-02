Die neue Esa-Sonde "Solar Orbiter" ist von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus in Richtung Sonne gestartet.

An Bord einer Atlas V 411 Rakete hob der Orbiter um kurz nach 5.00 Uhr ins All ab. Bis auf 42 Millionen Kilometer soll der Satellit an die Sonne heranfliegen. In dieser Entfernung ist die Intensität der Sonne nach Angaben der Esa bereits 13 Mal so hoch wie auf der Erde. Ein Hitzeschild aus Titan schützt den Satelliten vor den Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius. "Solar Orbiter" soll einen Blick auf bislang weniger bekannte Regionen werfen und erstmals in der Menschheitsgeschichte auch die Pole der Sonne überfliegen.



Auf der Oberfläche der Sonne herrschen Temperaturen von rund 5500 Grad Celsius. Auf seiner Reise wird der Orbiter bis zu 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein. Ein Radiosignal braucht rund 16,5 Minuten zwischen Sendung und Empfang.



Die Kosten des Gemeinschaftsprojekts der US-Raumfahrtbehörde Nasa und der Esa belaufen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt hat die Federführung bei der Mission.