Nach einem zunächst erfolgreichen Testflug ist der Prototyp einer neuen Rakete des privaten Weltraumunternehmens SpaceX bei der Landung explodiert.

Der Flugkörper ging beim Aufsetzen auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica im US-Bundestaat Texas in Flammen auf. Die Bilder waren im offiziellen Live-Stream der Firma von Tesla-Chef Elon Musk zu sehen. Dieser schrieb auf Twitter, der Druck im Kraftstofftank sei während der Landung zu niedrig gewesen, was zu einer zu hohen Aufsetzgeschwindigkeit geführt habe.



SpaceX plant, mit den Raketen des neuen Typs "Startship" eines Tages Menschen zum Mond und später auch zum Mars zu transportieren.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.