Die NASA-Raumsonde "New Horizons" hat nach ihrer Pluto-Mission Kurs auf das nächste Ziel genommen.

Die Sonde steuert in Richtung eines kleinen eisigen Objekts namens Ultima Thule. Sie soll dort am Neujahrstag vorbeifliegen. "New Horizons" war 2015 als erster Raumkörper der Menschheit am Planeten Pluto vorbeigeflogen. Das neue Ziel liegt 1,6 Milliarden Kilometer hinter dem Pluto und damit 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Die Sonde, die vor 13 Jahren in Florida abhob, bricht damit ihren eigenen Rekord für die weiteste Reise eines von Menschen gebauten Raumkörpers.