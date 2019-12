Das von Boeing entwickelte Raumschiff "Starliner" wird nicht wie geplant die Internationale Raumstation ISS erreichen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa teilte mit, die Kapsel befinde sich in einer stabilen Umlaufbahn, sei aber nicht hoch genug, um an die ISS anzudocken. Demnach soll die unbemannte Raumkapsel am Sonntag in New Mexico landen.



Boeing plant, künftig im Auftrag der Nasa amerikanische Astronauten zur ISS zu bringen. Dann wäre die US-Behörde dafür nicht mehr von russischen Sojus-Raketen abhängig. Die Nasa hatte ihr Space-Shuttle-Programm 2011 eingestellt.



Mehr zum "Starliner"-Testflug hören Sie in unserer Sendung "Forschung aktuell".