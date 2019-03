Die private Raumkapsel "Crew Dragon" ist auf dem Weg von der Internationalen Raumstation zurück zur Erde.

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, soll die Kapsel der Firma SpaceX am Nachmittag im Atlantik landen. "Crew Dragon" hatte am vergangenen Wochenende an der ISS angedockt. Es war das erste Mal, dass ein privat betriebener Transporter für Menschen von den USA aus zur Raumstation flog. An Bord befindet sich eine mit Instrumenten versehene Puppe. Die Nasa will noch in diesem Jahr erstmals Menschen mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. Derzeit können Astronauten nur mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS gelangen.