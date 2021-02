Ein russischer Frachter vom Typ "Progress" ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS.

Die Trägerrakete startete heute früh im kasachischen Baikonur. An Bord sind 2,5 Tonnen Fracht, darunter Wasser, Nahrungsmittel und Treibstoff. Beladen ist die "Progress" auch mit Material, um ein Leck abzudichten, aus dem

Luft entweicht. Der Riss in der ISS macht den Astronauten seit Monaten zu schaffen. Zeitweilig war es zu einem Druckabfall gekommen. Das Raumschiff soll nach einer zweitägigen Reise am Mittwoch an die Station andocken.

