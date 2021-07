Die Internationale Raumstation ISS soll ein neues Labor bekommen.

Am Nachmittag hob eine unbemannte russische Trägerrakete vom Typ Proton-M vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Als Nutzlast bringt sie das russische Modul "Nauka" zur ISS, wo die Rakete in acht Tagen erwartet wird. Es hätte eigentlich schon 2007 montiert werden sollen. Das Vorgängermodul "Pirs" soll abgedockt und über dem Pazifik zum Absturz gebracht werden.

