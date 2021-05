Die Trümmer der bisher größten chinesischen Weltraumrakete sind in den Indischen Ozean gestürzt.

Das melden staatliche chinesische Medien. Demnach war der größte Teil der Komponenten bereits beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. China hatte sich zuletzt bemüht, die weltweite Sorge vor Schäden in besiedeltem Gebiet durch herabstürzende Teile zu zerstreuen.



Die unbemannte Rakete mit der Bezeichnung "Langer Marsch 5B" war am 29. April gestartet. Sie brachte das Kernmodul für den Bau einer Raumstation ins All.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.