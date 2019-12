Die US-Raumkapsel "Starliner" ist wieder zurück auf der Erde.

Nach Angaben der Nasa öffneten sich die drei Hauptfallschirme, so dass die Landung wie geplant erfolgte. Der Testflug zur Internationalen Raumstation ISS war zuvor abgebrochen worden, weil eine Uhr in der Kapsel offenbar falsch programmiert war, so dass das Raumschiff die ISS nicht erreichen konnte. Der "Starliner" wird vom Boeing-Konzern entwickelt und soll künftig amerikanische Astronauten zur ISS zu bringen. Dann wäre die Nasa nicht mehr von russischen Sojus-Raketen abhängig.