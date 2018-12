Nach rund einem halben Jahr an Bord der Internationalen Raumstation hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst die ISS wieder verlassen.

An Bord der Sojus-Kapsel, die von der Raumstation ablegte, sind neben Gerst eine amerikanische Astronautin und ein russischer Kosmonaut. Der Rückflug zur Erde dauert rund dreieinhalb Stunden. Die Landung soll um kurz nach 6 Uhr in der kasachischen Steppe erfolgen. Gerst wird dann am Abend am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Der 42-jährige hatte im Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernommen.