Die beiden US-Astronauen Hurley und Behnken sind in der Internationalen Raumstation ISS angekommen.

Am Abend öffnete sich die Schleuse zur SpaceX-Raumkapsel "Crew Dragon". Diese hatte zuvor nach rund 20-stündigem Flug an die ISS angedockt. Das teilte die US-Behörde Nasa gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Musk mit. Demnach verlief das Manöver reibungslos.



Die US-Astronauten Behnken und Hurley wären bereit gewesen, manuell die Kontrolle zu übernehmen, wenn es beim Andocken zu Problemen gekommen wäre. Behnken und Hurley sollen nun rund einen Monat an Bord der ISS bleiben und dort gemeinsam mit ihren bereits dort stationierten Kollegen und zwei russischen Kosmonauten arbeiten.



Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos gratulierte den US-Kolleginnen und -kollegen bei der Nasa sowie dem Unternehmer Elon Musk zum erfolgreichen Andocken. "Bravo!", schrieb Roskosmos-Chef Rogosin auf Twitter an Nasa-Chef Bridenstine.

Das erste Mal seit 2011

Die SpaceX-Raumkapsel "Crew Dragon" war gestern mit einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass sich Astronauten von den USA aus zur ISS auf den Weg machten. Zudem war es der erste bemannte Start der Nasa in Zusammenarbeit mit einem privaten Raumfahrtunternehmen.



Einen längeren Artikel, den wir vor dem Start veröffentlicht hatten, können Sie hier nachlesen.