Der Raumtransporter "Crew Dragon" des privaten Unternehmens SpaceX hat die Internationale Raumstation erreicht.

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, dockte das Raumschiff nach mehr als 27 Stunden Flug mit vier Astronauten an Bord an der ISS an. Der Transporter war am Sonntagabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus zum ersten Mal für eine reguläre Mission ins Weltall gestartet.



Derweil ist eine europäische Trägerrakete mit dem Versuch gescheitert, zwei Satelliten ins All zu bringen. Wenige Minuten nach dem Start vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana wurde eine Abweichung von der Flugbahn festgestellt. Die Rakete Vega sollte den ersten spanischen Erdbeobachtungssatelliten für die Europäische Weltraumorganisation und Spanien ins All bringen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.