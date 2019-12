Das von Boeing entwickelte Raumschiff "Starliner" ist zu einem Testflug zur Internationalen Raumstation ISS gestartet.

Eine Atlas-V-Rakete hob mit der unbemannten Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Morgen soll der "Starliner" erstmals an die Raumstation andocken. Seine Rückkehr wird am 28. Dezember erwartet.



In Zukunft will das US-Unternehmen im Auftrag der Weltraumbehörde Nasa amerikanische Astronauten zur ISS bringen. Dann wäre die Nasa nicht mehr von russischen Raumfähren abhängig. Die US-Behörde hatte ihr Space Shuttle Programm 2011 eingestellt.