Es ist vielleicht nicht der berühmte große Schritt für die Menschheit, aber ein Meilenstein der Weltraumgeschichte - darin sind sich die meisten Fachleute einig. Heute am späten Abend mitteleuropäischer Zeit soll - wenn das Wetter mitspielt - erstmals in der Geschichte der NASA eine bemannte kommerzielle Weltraummission vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten.

Der Test ist seit langem geplant: Eigentlich waren eigene Flüge aus den USA zur ISS von der Nasa schon für 2017 angekündigt. Es gab aber technische Probleme, Finanzierungsschwierigkeiten und Umstrukturierungen nach der Wahl von US-Präsident Trump - und das Projekt wurde immer weiter aufgeschoben.

Elon Musk war immer dabei

Die Falcon-Rakete und die Dragon-Kapsel wurden von Space-X entwickelt, dem privaten Weltraumunternehmen des Tesla-Gründers Elon Musk. Das macht die US-Weltraumbehörde zum zahlenden Kunden. Der Generaldirektor der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde, Wörner, sagte im Deutschlandfunk, es sei eine tolle Leistung, die Space-X bei der Entwicklung des Systems erbracht habe. Wörner erinnerte daran, dass auch das Apollo-Programm der Nasa von privaten Unternehmen entwickelt worden sei. Die Besonderheit diesmal liege darin, dass sich Space-X-Gründer Musk persönlich sehr stark in das jetzige Programm eingebracht habe.

Wörner: "Es geht um Menschenleben"

Der ESA-Generaldirektor betonte, es sei eine ganz andere Sache, eine bemannte Raumfahrtmission umzusetzen. Er habe versucht, Ähnliches auch für die europäische Raumfahrt anzudenken, sei aber davon überzeugt worden, dass dabei ganz andere Sicherheitsstandards einzuhalten seien als bei unbemannten Missionen. "Mir wurde immer wieder klargemacht, wie hoch der Aufwand dafür ist. Man muss wirklich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Astronauten ins Weltall zu fliegen. Es geht um Menschenleben und da sind andere Sicherheitsstandards einzuhalten, als wenn ich einen Satelliten ins Weltall befördere."

"Habe immer Herzklopfen und Sorge"

Man müsse sich überlegen, was bei einem Raketenstart passiere: Dies sei eine kontrollierte Explosion. Und deshalb habe er auch bei Raumfahrtprogrammen mit jahrzehntelanger Erfahrung immer Sorge um die Astronauten gehabt - beispielsweise bei den Missionen von Alexander Geers, wenn er vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS gestartet sei.



Wörner betonte, er hoffe, dass die internationale Zusammenarbeit nicht leide. In den letzten Jahren habe man immer zusammenarbeiten müssen. Nun setze er darauf, dass parallele Systeme auch positive Effekte hervorbringen. "Gleichzeitig wiederhole ich: Besonderes Daumendrücken gilt heute Abend für die beiden Astronauten."

22.33 Uhr MESZ - wenn das Wetter mitspielt

Um 16.33 Uhr Ortszeit (22.33 Uhr MESZ) ist es so weit: Dann soll die Falcon-Rakete vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral aus gezündet werden. An Bord der Dragon-Kapsel sind die beiden US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley, die als sehr erfahren gelten. Einen Tag später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben. Glückt die Mission, wäre es die erste erfolgreiche Mission eines Privatunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS - und zugleich ein wichtiger Beitrag, die USA wieder unabhängig von russischen Raketen zu machen.



US-Vizepräsident Pence bezeichnete den Start als Beginn einer "neuen Ära von amerikanischer Führungsstärke im All. Wenn alles problemlos verläuft, soll es noch in diesem Jahr einen weiteren Start einer "Crew Dragon"-Kapsel geben, diese soll dann vier Astronauten zur ISS bringen.

Und Russland schaut zu

Russland will den aktuellen Flug genau beobachten. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Rogosin, sagte in Moskau: "Wir haben großes Interesse an der technischen Komponente, weil wir daran arbeiten, unsere Raumschiffe zu verbessern". Sollte die Mission klappen, werde man beim Transport künftiger Besatzungen die Verantwortung mit den Amerikanern teilen.



Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm 2011 unter anderem wegen hoher Kosten eingestellt und war für Flüge zur ISS in den vergangenen neun Jahren auf Russland angewiesen. Jeder Flug in einer russischen Sojus-Kapsel hat die Amerikaner umgerechnet bis zu 80 Millionen Euro gekostet. Im Juli 2011 hat unser Kollege Ralf Krauter für die Sendung "Forschung aktuell" mit dem Titel "Abschied für immer" einige Eindrücke vom letzten Flug des Space Shuttle zusammengetragen.



Unter diesem Link können Sie den Start der Falcon-Rakete heute Abend per Livestream der Nasa mitverfolgen.