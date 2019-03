Die USA wollen ein neues Raumschiff testen, um künftig wieder selbst Astronauten zur internationalen Station ISS zu bringen.

Ein entsprechender Flug eines privaten Unternehmens solle heute früh gestartet werden, teilte die Nasa mit. Dann werde eine Rakete mit einer Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All abheben. Das Andockungsmanöver an die ISS solle am Tag darauf stattfinden.



Seit dem Ende des Shuttle-Programms der Nasa im Jahr 2011 können US-Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur Raumstation gelangen.