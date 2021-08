Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation gestartet.

Wie die US-Weltraumbehörde NASA mitteilte, brachte eine wiederverwendete Falcon-Rakete von Florida aus eine Kapsel mit Nachschub ins All. Diese soll morgen an der ISS eintreffen. Die Kapsel enthält mehr als 2.100 Kilogramm Material und frische Lebensmittel für die sieben Raumfahrer an Bord. Außerdem werden den Angaben zufolge unter anderem Ameisen und Pflanzen für Experimente zur ISS geschickt.

