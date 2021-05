Nach rund sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation sind vier Astronauten zur Erde zurückgekehrt.

Wie die Nasa mitteilte, landete die Crew in der Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX im Golf von Mexiko. Schiffe wurden entsandt, um die Astronauten sicher an Land zu bringen. An Bord waren drei US-Amerikaner und ein Japaner. Es war die erste Wasserlandung in der Dunkelheit für US-Astronauten seit dem Jahr 1968. Auf der ISS befinden sich aktuell noch sieben Astronauten.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.