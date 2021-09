Nach ihrer Reise ins All soll die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew in dieser Nacht wieder auf der Erde landen.

Um 1.06 Uhr deutscher Zeit werde die Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen, teilte die Mission mit. Nach ihrem Start am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war die "Dragon"-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX in den vergangenen drei Tagen um die Erde gekreist. An Bord sind ein US-Milliardär, eine Arzthelferin, eine Künstlerin sowie ein Raumfahrtingenieur.

