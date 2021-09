Die erste nur aus Weltraumtouristen bestehende Raumfahrt-Crew ist wieder auf der Erde.

Die Kapsel mit den vier Rückkehrern wasserte in der Nacht vor der Küste Floridas im Atlantik, wie das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilte. Nach ihrem Start am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war die "Dragon"-Raumkapsel weitgehend automatisch geflogen und drei Tage lang in der Erdumlaufbahn geblieben. Die vier Tickets sollen Medienberichten zufolge rund 200 Millionen Dollar gekostet haben. Bezahlt wurden sie von einem US-Milliardär, mit ihm an Bord waren eine Arzthelferin, eine Künstlerin und ein Raumfahrtingenieur.



Da sie nicht von einem professionellen Astronauten begleitet wurden, handelte es sich um den ersten Flug in der Erdumlaufbahn mit einer rein zivilen Besatzung.

