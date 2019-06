Die Nasa will die Internationale Raumstation ISS stärker für eine kommerzielle Nutzung öffnen.

Ab 2020 könnten regelmäßig Weltraum-Touristen auf die ISS fliegen, kündigte die US-Raumfahrtbehörde an. Man wolle bis zu zwei Missionen pro Jahr für private Astronauten genehmigen. Die Organisation und die Flüge sollten von den beiden US-Unternehmen Boeing Co and SpaceX durchgeführt werden. Für den Aufenthalt an Bord der Raumstation berechne die Nasa pro Tag rund 35.000 Dollar. Der erste von bislang sieben Weltraumtouristen auf der ISS, der amerikanischen Multimillionär Dennis Tito, war 2001 ins All geflogen.



Die Nasa teilte außerdem mit, die kommerzielle Forschung von Privatunternehmen an Bord der ISS solle ausgeweitet werden. Ziel sei es, eine florierende Raumfahrt-Wirtschaft aufzubauen.