Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk hat ein Raumschiff präsentiert, das Menschen und Fracht zum Mond oder zum Mars bringen kann.

Wie in einem auf der SpaceX-Webseite gestreamten Video zu sehen war, stellte Musk die neuesten Entwicklungen an der Startanlage in Cameron County im US-Bundesstaat Texas vor. Das Raumschiff könne auch zu jedem anderen Ort im Sonnensystem fliegen und sei wiederverwendbar, teilte SpaceX auf Twitter mit. Es sei möglich, eine größere Menge von Frachtgut und Menschen mitnehmen, damit auf dem Mond Stützpunkte und auf dem Mars Städte gebaut werden könnten. Bis zu 100 Menschen könne das Raumschiff auf seinen Flügen mitnehmen, hieß es weiter.



Musk hatte vor einiger Zeit angekündigt, den Mars besiedeln und eine Million Menschen dorthin bringen zu wollen. Schon ab 2025 könnten nach den 2016 vorgestellten Plänen die ersten Menschen zum Roten Planeten reisen. Die US-Raumfahrtagentur Nasa sieht eine erste bemannte Mars-Mission frühestens in den 2030er-Jahren.