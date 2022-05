Das von Boeing entwickelte "Starliner"-Raumschiff (AP / Terry Renna / dpa-Bildfunk )

Es hob an der Spitze einer Trägerrakete vom Typ Atlas-V vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab und soll innerhalb von 24 Stunden an der ISS andocken. Der unbemannte Testflug soll zeigen, ob "Starliner" für den sicheren Transport von Astronauten geeignet ist. Bei früheren Tests war es wiederholt zu Rückschlägen gekommen. An Bord befinden sich neben einer Puppe mit zahlreichen Prüf-Sensoren auch 230 Kilogramm Nachschub für die Besatzung der ISS.

Die NASA hofft, Boeings Raumschiff künftig als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel des Unternehmens SpaceX einsetzen zu können.

