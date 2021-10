Die ersten Ergebnisse der Mondexpedition der chinesischen Raumsonde Chang'e 5 liegen vor.

Vergangenes Jahr im Dezember hatte Chang'e rund 1,7 Kilo Gestein vom Mond zur Erde gebracht. Fachleute haben nun drei Studien dazu veröffentlicht.



Zum einen zeigen die Untersuchungen, dass es auf der Mondoberfläche sehr viel länger als bisher gedacht aktive Vulkane gegeben haben muss - nämlich bis mindestens vor zwei Milliarden Jahren, denn so alt ist das mitgebrachte Vulkangestein. Ein zweites Forschungsteam hat festgestellt, dass das Magma, aus dem das Mondgestein entstanden ist, weniger Wasser enthielt als in älterem Mondgestein. Das bedeutet, dass im Verlauf der vulkanischen Aktivität der Mantel des Mondes wahrscheinlich immer mehr ausgetrocknet ist. In der dritten Studie zum Mondgestein schreiben die Wissenschaftler, dass die Abkühlung des Mondes von einem rot glühenden Planeten zum heutigen Zustand wohl deutlich länger gedauert hat als man bisher annahm. Damit müsse man auch die Modelle zur Entwicklungsgeschichte des Mondes insgesamt anpassen.

