An der Internationalen Raumstation ISS ist es aufgrund eines Lecks zeitweise zu einem Druckabfall gekommen.

Ursache sei ein Riss in der an der ISS angedockten Sojus-Raumkapsel gewesen, dieser konnte aber repariert werden, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mit. Nach ersten Untersuchungen gehe man davon aus, dass ein Mikrometeorit die Raumkapsel getroffen habe. Die Crew habe das Leck innerhalb kurzer Zeit finden und zudecken können. Ein weiterer Außeneinsatz sei nicht notwendig. Es bestehe keine Gefahr.



Die Weltraumbehörde Nasa und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bestätigten den Zwischenfall. Das DLR twitterte, der Besatzung gehe es gut, die Situation sei unter Kontrolle. Unter den sechs Raumfahrern an Bord ist auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst.