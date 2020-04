Trotz der Corona-Pandemie sind drei Raumfahrer erfolgreich zur Internationalen Raumstation ISS gestartet.

Die Sojus-Rakete mit zwei Russen und einem US-Amerikaner an Bord hob pünktlich vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Die Raumfahrtbehörden Roskosmos und Nasa übertrugen den Start im Internet. Die Mission steht wegen der Corona-Pandemie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Crew befand sich seit mehr als einem Monat in Quarantäne. Außerdem durften sich die drei Mitglieder vor dem Start nicht persönlich von ihrer Familie verabschieden.