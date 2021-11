Auf der chinesischen Raumstation "Tiangong" hat es erneut einen Außeneinsatz gegeben.

Nach Angaben der Behörden in Peking nahmen der Astronaut Zhai Zhigang und seine Kollegin Wang Yaping Arbeiten an der Außenhaut der Raumstation vor, die sich noch im Bau befindet. Der Einsatz war für sechs Stunden angesetzt.



Für die aktuelle dreiköpfige Besatzung der chinesischen Station war es die erste von mehreren geplanten Baumaßnahmen außerhalb des Kernmoduls. Insgesamt sollen die Astronauten ein halbes Jahr im All bleiben. Dabei steht nicht nur der Ausbau der Station auf dem Programm, es sollen auch wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden.



Für das kommende Jahr plant die chinesische Führung, zwei weitere Module an die Raumstation anzuschließen.

