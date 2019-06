Mit Hilfe der französischen Polizei hat das Bundeskriminalamt den größten Onlinehandel mit Drogen zerschlagen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt mitteilten, wurden elf mutmaßliche Verantwortliche festgenommen. Die Internetplattform "Chemical Revolution" sei im Frühjahr bereits abgeschaltet worden, hieß es. Die Ermittlungen laufen seit dem letzten Jahr, als in Brandenburg an der Havel ein 26-Jähriger festgenommen wurde, der mit Rauschgift handelte. Er hatte große Mengen Drogen, darunter 50 Kilogramm Amphetamin sowie zahlreiche Ecstasy-Tabletten für den Versand vorbereitet.