Außenminister Maas hat bei der zentralen Veranstaltung zum 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen an die Opfer erinnert.

Das Gedenken an die nationalsozialistischen Gräueltaten bleibe für Deutschland zentral, erklärte der SPD-Politiker. Zugleich wandte er sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Intoleranz und Verschwörungstheorien, die es in der Pandemie leider verstärkt gebe.



In der Gedenkstätte Ravensbrück erinnerte Brandenburgs stellvertretende Regierungschefin Nonnemacher an die Verbrechen der Nationalsozialisten. Anlässlich der Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers im April 1945 sagte die Grünen-Politikerin, dort seien zehntausende Menschen durch Hunger, Krankheiten, Misshandlungen, Hinrichtungen, medizinische Experimente und Massentötungen gestorben. Orte wie Ravensbrück stünden für schlimmste Zerstörungen der Individualität.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.