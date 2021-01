In mehreren Bundesländern hat es in eine konzertierten Aktion erneut Durchsuchungen wegen bildlicher Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern gegeben.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitteilte, wurden Wohn- und Geschäftsräume von zehn Verdächtigen in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Dabei sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.



Erst Anfang der Woche hatte es eine bundesweite Razzia bei 66 Beschuldigten wegen sogenannter Kinderpornografie gegeben.

