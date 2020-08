In Deutschland und den Benelux-Staaten sind rund 320 Polizisten und Steuerermittler gegen eine Bande vorgegangen, der Steuerhinterziehung und Geldwäsche mit Getränken vorgeworfen wird.

Wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei Hagen mitteilten, wurden in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern mehr als 50 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht und drei Haftbefehle vollstreckt. Der Hauptverdächtige soll jahrelang zum Schein Softgetränke ins Ausland vertrieben haben. Tatsächlich blieben diese aber im Inland und wurden ohne Rechnung an Kunden verkauft, die sie schwarz weitervertrieben. Dabei soll ein Steuerschaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden sein.