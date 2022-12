Feuerwerksraketen werden auch illegal verkauft und entsprechen oft nicht den Sicherheitsvorschriften ( Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa)

Durchsucht wurden mehrere Objekte in der Grenzregion. Im Zuge der Razzia in den Niederlanden wurden zwei Personen festgenommen. Bei einer ähnlichen Aktion im Oktober hatten Ermittler elf Verdächtige in den Niederlanden festgenommen. Damals waren bei Durchsuchungen in der Grenzregion rund 350 Tonnen illegale Pyrotechnik im Marktwert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt worden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.