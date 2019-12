Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zahlreiche Objekte der Firma ZytoService durchsucht.

Hintergrund sind Vorwürfe der Bestechung und des Abrechungsbetrugs gegen den Hersteller von Infusionen mit Krebsmedikamenten. Bei der Razzia wurden in Firmensitzen, sowie Arztpraxen, Apotheken und einem Krankenhaus mögliche Beweise sichergestellt, wie mehrere Medien berichten. An dem Einsatz waren 420 Polizisten und sechs Staatsanwalte beteiligt.



Nach Recherchen des ARD-Magazins "Panorama" und "Zeit Online" soll ZytoService Ärzte bestochen haben und so an lukrative Rezepte für die Infusionen gelangt sein.