Illegale Russland-Exporte?

Ein deutsches Unternehmen soll unerlaubt Chemikalien nach Russland geliefert haben. (imago - Felix Jason)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stade waren die Ermittler in Bremen, Bremerhaven, im niedersächsischen Landkreis Osterholz und in Konstanz in Baden-Württemberg im Einsatz. Es sei umfangreiches Beweismaterial gefunden worden, dessen Auswertung sich noch über einen längerem Zeitraum hinziehen werde - auch weil viele Dokumente mehrsprachig seien. Weitere Details teilten die Strafverfolger zunächst nicht mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten stand auch ein norddeutsches Unternehmen im Fokus der Razzia. Bei den illegalen Exporten handele es sich unter anderem um chemische und biologische Substanzen, die in Russland zur Herstellung von Kampfstoffen verwendet werden könnten.

Demnach war das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits in das Visier des Verfassungsschutzes geraten.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.