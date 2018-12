Zwei Tage nach dem Anschlag nahe dem Weihnachtsmarkt in Straßburg haben Anti-Terror-Kräfte der französischen Polizei eine Razzia durchgeführt. Medienberichten zufolge suchte eine Spezialeinheit im Straßburger Stadtviertel Neudorf nach dem mutmaßlichen Attentäter. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein weiterer Verdächtiger aus dem Umfeld in Gewahrsam genommen.

In Neudorf hatte sich die Spur des Verdächtigen verloren. In Neudorf befindet sich zudem seine Wohnung. Mit dem Einsatz sollten Zweifel über den Verbleib des mutmaßlichen Täters zerstreut werden, betonte Innenminister Castaner. Der Mann hatte am Dienstagabend in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet und Passanten mit einem Messer angegriffen. Laut Staatsanwaltschaft wurden drei Menschen getötet. Ein weiteres Opfer ist hirntot.

Ermittlungen auch in Deutschland

Inzwischen hat sich die Bundesanwaltschaft in die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Straßburger Attentäter eingeschaltet. Eine Sprecherin sagte dem "Tagesspiegel", es sei ein Verfahren wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Man habe die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles aufgenommen. Zudem seien sechs Personen aus Deutschland traumatisiert, wenn auch nicht körperlich verletzt. Die Federführung liege aber weiterhin bei den französischen Behörden.